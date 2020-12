Ajax boekte zondag een probleemloze 2-4-zege op bezoek bij ADO Den Haag. Toch was er ook onvrede over het grote verval na rust bij de koploper.

"Voor rust speelden we uitstekend, maar in de tweede helft was het een paar procentjes minder en dan kunnen zij ook kansen creëren", zei Ajax-coach Erik ten Hag tegen FOX Sports. Ajax leidde bij rust al met 0-4 tegen het zeer zwakke ADO.

De gedachten van velen gingen terug naar de recordzege (0-13) van eerder dit seizoen op VVV-Venlo, toen de Amsterdammers bij rust ook een 0-4-voorsprong hadden. Maar in plaats daarvan kwam ADO in de tweede helft nog terug tot 2-4.

"Het is menselijk dat je wat minder geconcentreerd bent met 0-4 voor, maar eigenlijk mag je dat niet toelaten. Mijn spelers zijn daar geïrriteerd over, en dat moet ook", vond de trainer. "Maar goed, we gaan weg waarvoor we gekomen zijn: met de drie punten."

Toch hoopt Ten Hag dat zijn spelers zullen leren van de mindere tweede helft. "Als je niet brengt wat je moet brengen, dan krijg je het gewoon moeilijk. Ook tegen deze tegenstander."

Ajax viert een van de vier treffers in Den Haag. Ajax viert een van de vier treffers in Den Haag. Foto: Pro Shots

Ten Hag wil bankzitter Álvarez behouden

Na dertien duels is Ajax met drie punten voorsprong op PSV koploper. De Amsterdammers maakten al 51 treffers. Doordat alle toppers na de winterstop gepland staan, is de marge van Ajax op de concurrentie nog zeker niet geruststellend.

Ten Hag wil dan ook het liefst geen spelers verkopen. Deze week werd bekend dat Valencia interesse zou hebben in de Mexicaanse wisselspeler Edson Álvarez.

"De kans dat hij blijft is heel groot. We willen niemand kwijtraken, want we hebben een brede selectie nodig", zei Ten Hag. "Na de winterstop spelen we elke week twee wedstrijden en gaat het om de prijzen."

Woensdag speelt Ajax de laatste wedstrijd voor de zeventien dagen tellende winterstop. De koploper gaat dan op bezoek bij Willem II.

