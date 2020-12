Ajax gaat weer alleen aan kop in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen zondag simpel met 2-4 op bezoek bij ADO Den Haag. Quincy Promes maakte als invaller zijn rentree, nadat hij vorige week werd opgepakt als verdachte van een steekpartij.

Ajax stond halverwege al op een 0-4-voorsprong door doelpunten van Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar (twee keer) en Zakaria Labyad. ADO kwam na rust terug tot 2-4 dankzij treffers van Michiel Kramer en Samy Bourard.

Door de zege heeft Ajax weer drie punten voorsprong op naaste achtervolger PSV, dat zaterdag met 1-4 te sterk was voor RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft na dertien speelrondes al 51 keer gescoord en dat is een clubrecord.

Promes kwam halverwege in het veld. De aanvaller werd vorige week zondag opgepakt en bracht twee nachten in de cel door. Hij is nog altijd verdachte in de zaak, maar mag het vervolg van het onderzoek in vrijheid afwachten. Donderdag trainde hij voor het eerst weer mee bij Ajax.

Quincy Promes lacht naar de bank van Ajax. Quincy Promes lacht naar de bank van Ajax. Foto: ANP

Eerste kans meteen raak

Ajax begon nog stroef aan het duel met nummer zeventien ADO. De bezoekers speelden in een laag tempo, waardoor er in de openingsfase nauwelijks mogelijkheden werden gecreëerd. Alleen Huntelaar stichtte gevaar met een kopbal die naast ging uit een hoekschop.

De eerste grote kans leverde na twintig minuten wel meteen de 0-1 op voor Ajax. Tadic tikte de bal bij de tweede paal simpel binnen na een strakke voorzet van Sean Klaiber en goed voorbereidend werk van Labyad.

Daarna ging het hard en leidde Ajax na 32 minuten al met 0-4. Huntelaar zorgde met het hoofd voor de 0-2 (voorzet Daley Blind en fout doelman Luuk Koopmans) en de 0-4 (voorzet Antony). Tussendoor was Labyad op aangeven van Antony verantwoordelijk voor de 0-3.

Michiel Kramer zet André Onana op het verkeerde been. Michiel Kramer zet André Onana op het verkeerde been. Foto: Pro Shots

Ajax neemt na rust gas terug

In de tweede helft deed Ajax het met drie wissels (Promes voor Antony, Kenneth Taylor voor Ryan Gravenberch en Lisandro Martínez voor Nicolás Tagliafico) het een stuk rustiger aan en die lakse houding werd deels afgestraft door ADO.

Kramer volleerde in de 49e minuut de 1-4 binnen en Bourard tekende in de zeventigste minuut voor de 2-4 met een harde schuiver, waarbij keeper André Onana niet vrijuit ging. Maar echt spannend werd het geen moment.

Ajax liet zelf een handvol grote kansen liggen. Onder anderen Promes had moeten scoren, maar hij schoot recht op Koopmans. Daardoor bleef het stokoude doelpuntenrecord van PSV (55 goals in het seizoen 1987/1988) na dertien speelrondes intact.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie