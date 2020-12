Heracles heeft zondag een 1-2-zege geboekt op sc Heerenveen. De Almeloërs maakten daarmee een einde aan een serie van vijf duels zonder zege.

Heerenveen heeft door de thuisnederlaag juist al zes wedstrijden op rij niet gewonnen. De ploeg van trainer Johnny Jansen raakte de aansluiting met de subtop van de Eredivisie kwijt en staat op de achtste plaats.

Heracles klimt dankzij de drie punten naar de twaalfde plaats; Fortuna Sittard en RKC Waalwijk worden gepasseerd op de ranglijst. Het was voor de ploeg van trainer Frank Wormuth de eerste uitzege sinds september 2019.

Heracles nam al na zes minuten de leiding via Delano Burgzorg. De vleugelspits frommelde zich in het strafschopgebied voorbij een aantal verdedigers en wist doelman Erwin Mulder vanuit een moeilijke hoek te passeren.

Na die vroege achterstand nam Heerenveen het initiatief. Spits Henk Veerman trof de paal en Heracles-doelman Janis Blaswich redde fraai op een inzet van Benjamin Nygren. Tussendoor kreeg Heracles een grote kans via Rai Vloet, maar die schoot alleen voor Mulder over.

De openingstreffer van Delano Burgzorg. De openingstreffer van Delano Burgzorg. Foto: Pro Shots

Heerenveen beëindigt duel met tien man

In de tweede minuut na rust kwam Heracles op 0-2. Een hoekschop van Silvester van de Water werd bij de tweede paal binnen gekopt door Mats Knoester, die zijn eerste Eredivisie-treffer maakte.

In de 57e minuut viel de aansluitingstreffer. Joey Veerman vond van 20 meter met een harde schuiver de verre hoek.

Heerenveen kwam in de slotfase nog met tien man te staan. Nadat doelman Mulder onnodig uit zijn doel was gekomen en de bal miste, voorkwam verdediger Pawel Bosniewicz ten koste van een rode kaart dat Heracles in het verlaten doel kon scoren.

Met een man minder bleef Heerenveen aandringen, maar Heracles hield stand.

