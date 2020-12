Quincy Promes heeft zondag als invaller in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag zijn rentree gemaakt voor Ajax. De 28-jarige aanvaller werd vorige week opgepakt als verdachte van een steekpartij.

Promes kwam halverwege in het veld. De Oranje-international werd zondag gearresteerd en bracht twee nachten in de cel door. Hij is nog altijd verdachte in de zaak, maar mag het vervolg van het onderzoek in vrijheid afwachten. Donderdag trainde hij weer mee bij Ajax.

Trainer Erik ten Hag zei voorafgaand aan de wedstrijd tegen ADO voor de camera van FOX Sports dat hij donderdag een "goed" gesprek heeft gehad met Promes. "Je wilt kijken hoe zijn koppie erin staat en wij hebben ook wat eisen en voorwaarden over hoe je met elkaar om moet gaan. Dat is verder iets tussen ons."

Ajax stond tegen ADO halverwege al op een 0-4-voorsprong door doelpunten van Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar (twee keer) en Zakaria Labyad. De Amsterdammers gaan bij een zege weer alleen aan kop in de Eredivisie met drie punten voorsprong op naaste achtervolger PSV.

