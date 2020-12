Quincy Promes is blij met de steun die hij de afgelopen week kreeg bij Ajax. De 28-jarige aanvaller, die vorige week werd opgepakt als verdachte van een steekpartij, maakte zondag in het uitduel met ADO Den Haag (2-4-zege) als invaller zijn rentree bij de Amsterdammers.

"Ik heb achteraf meegekregen hoe de club me heeft gesteund. De trainer, maar ook mijn teamgenoten. De club staat achter me", zei Promes na het duel in Den Haag tegen FOX Sports, in zijn eerste interview sinds hij twee nachten in de cel door moest brengen.

"Het geeft me een goed gevoel dat mensen in me geloven, dat waardeer ik heel erg. Dat helpt me om me te focussen op het voetbal. En aan alle randzaken wil ik geen energie verspillen."

Een neef van Promes deed vorige maand aangifte tegen de 47-voudig international van Oranje. Bij een familiefeest in Abcoude afgelopen zomer zou Promes hem met een mes in het been hebben gestoken. De voetballer, die nog steeds verdachte is in de zaak, beweert onschuldig te zijn.

"Ik kan inhoudelijk niks over de zaak zeggen, het is een lopend onderzoek", zei Promes zondag. "Het viel rauw op mijn dak, ik ben er net zo van geschrokken als de rest van de wereld. Maar ik ben nu vrij en dat zegt denk ik genoeg."

Promes miste een aantal kansen tegen ADO.

'Ik wil me volledig focussen op voetballen'

Na een gesprek met algemeen directeur Edwin van der Sar, directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Erik ten Hag mocht de vleugelspeler donderdag weer meetrainen bij Ajax.

"Quincy zegt dat hij niks gedaan heeft en ik geloof hem", zei Ten Hag eerder deze week. "In Nederland ben je onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is. We steunen hem, zo staat de hele kleedkamer erin."

Promes, die tegen ADO aan het begin van de tweede helft inviel, is blij dat hij weer kan en mag voetballen. "Ik heb geen idee hoelang deze zaak gaat duren, maar voor mij is het 't belangrijkste dat ik kan doen wat ik het liefst doe en dat is lekker voetballen. Daar wil ik me volledig op focussen."

