Rafael Leão heeft zondag geschiedenis geschreven in Italië. De 21-jarige spits van AC Milan scoorde in het uitduel met Sassuolo (1-2-zege) al na zes seconden en maakte daarmee de snelste treffer ooit in de Serie A.

Hakan Çalhanoglu begon na de aftrap direct aan een dribbel naar voren en gaf een steekpass op Leão. De Portugees kon op keeper Andrea Consigli af en ramde de bal vanaf een meter of tien in het doel.

De treffer van Leão viel na 6,20 seconden. Het record voor het snelste doelpunt ooit op het hoogste niveau in Italië stond op naam van Paolo Poggi, die op 2 december 2001 namens Piacenza na acht seconden scoorde tegen Fiorentina.

De Belg Alexis Saelemaekers tekende halverwege de eerste helft voor de 0-2 namens Milan. De tegentreffer van Sassuolo-aanvoerder Domenico Berardi kwam te laat. Milan, dat wederom speelde zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, blijft door de zege koploper met 31 punten uit dertien wedstrijden.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de razendsnelle goal van Rafael Leão te bekijken.

Inter blijft in spoor van Milan

Internazionale staat nog steeds tweede met één punt minder dan de grote rivaal. De ploeg van basisspeler Stefan de Vrij rekende door goals van Achraf Hakimi en Romelu Lukaku (strafschop) met 2-1 af met Spezia. De treffer van Spezia-invaller Roberto Piccoli viel pas in de 94e minuut.

Basisspeler Marvin Zeegelaar en invaller Hidde ter Avest speelden met Udinese gelijk tegen Cagliari (1-1).

