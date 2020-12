Rafael Leão heeft zondag geschiedenis geschreven in Italië. De 21-jarige spits van AC Milan scoorde in het uitduel met Sassuolo al na zes seconden en maakte daarmee de snelste treffer ooit in de Serie A.

Hakan Çalhanoglu begon na de aftrap direct aan een dribbel naar voren en gaf een steekpass op Leão. De Portugees kon op keeper Andrea Consigli af en ramde de bal vanaf een meter of tien in het doel.

De treffer van Leão viel na 6,20 seconden. Het record voor het snelste doelpunt ooit op het hoogste niveau in Italië stond op naam van Paolo Poggi, die op 2 december 2001 namens Piacenza na acht seconden scoorde tegen Fiorentina.

Het record van de snelste goal in de Eredivisie is al sinds 1982 in handen van Koos Waslander, die als NAC-speler na acht tellen het doel vond in een duel met PEC Zwolle.

Leão is bezig aan zijn tweede seizoen bij Milan. Hij maakte zondag zijn derde competitiegoal van deze jaargang.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de razendsnelle goal van Rafael Leão te bekijken.

