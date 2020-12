Dick Advocaat baalt stevig van de in zijn ogen onnodige nederlaag van Feyenoord zondag op bezoek bij Vitesse (1-0). De oefenmeester verloor na 26 duels ongeslagen te zijn voor het eerst in de Eredivisie met de Rotterdammers.

"Ik ben er doodziek van. Maar ik kan de jongens ook weinig verwijten als je met zoveel inzet voetbalt, tegen een vervelende ploeg om tegen te spelen. We gaan gewoon een nieuwe reeks neerzetten", zei Advocaat na afloop van de wedstrijd in Arnhem.

"Vandaag was er maar één ploeg die het spel dicteerde, zeker in de tweede helft. Dan moeten we vanuit de kansen ook die goal maken", vervolgde de Feyenoord-coach bij FOX Sports. "Als je zo speelt, zo dominant kan zijn en fysiek de hele wedstrijd de bovenliggende partij bent, die ook conditioneel sterk is, dan is dat ook goed om te vertellen. Want daar hadden mensen hun twijfels over."

De 73-jarige Advocaat vindt het dan ook zuur dat Feyenoord zeer knullig de 1-0 weggaf. "De goal is gewoon een fout van een speler van ons. Marcos Senesi was te nonchalant in een duel, dan profiteren ze daarvan. Dit was niet eens een kans voor Vitesse, want als verdediger moet je die bal hebben."

Door de 2-4-zege van Ajax tegen ADO Den Haag is de achterstand van Feyenoord op de koploper nu zeven punten. "Het belangrijkste is dat we Europees voetbal halen. Dat is ook voor Feyenoord belangrijk, ook voor volgend seizoen. We proberen erbij te blijven, maar de kwaliteit gaat toch meespelen", besloot Advocaat.

Fer: 'Het was zeker onnodig'

Leroy Fer deelde de mening van zijn trainer en vond dat Feyenoord zichzelf tekort heeft gedaan. "Op basis van de tweede helft hebben we minimaal een punt verdiend. Ik denk dat we niet veel hebben weggegeven en de tweede helft hebben we vijf, zes 100-procentkansen gecreëerd. We hadden er zeker meer moeten maken."

Feyenoord startte tegen Vitesse in een 5-3-2-formatie en volgens Fer stond het redelijk. "We gaven slechts één kans weg, dat was slordig. Daaruit scoren zij. Het was zeker onnodig. We hadden twee ballen op de lat en genoeg kansen die je gewoon moet afmaken", zei Fer tegen FOX Sports.

Fer stond tegen Vitesse voor het eerst sinds 18 oktober in de basis. De middenvelder is op de weg terug na een hamstringblessure en speelde een uurtje. "Ik had geen last, maar er zat niet meer in. Ik had dat ook zelf aangegeven. Nu hopen op meer."

