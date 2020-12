Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach heeft een maandsalaris boete gekregen voor zijn wangedrag van zaterdag in de wedstrijd tegen Hoffenheim (1-2-nederlaag). De spits van Borussia Mönchengladbach spuwde tegenstander Stefan Posch in het gezicht.

Het geld gaat naar een goed doel, meldt technisch directeur Max Eberl van Gladbach. De club meldt dat de Franse international waarschijnlijk ook disciplinair geschorst wordt.

Het incident deed zich voor vlak na de gelijkmaker van Andrej Kramaric van Hoffenheim. Thuram moest op aangeven van de VAR met rood het veld af.

Thuram beweert dat het spugen onopzettelijk was. "Hij vertelde me dat hij een hevig meningsverschil had met Posch en dat hij hem in het Frans uitschold. Daarbij spuugde hij per ongeluk naar hem", vertelt Eberl.

"Maar Marcus beseft dat dit niets verandert. De beelden zijn duidelijk en de rode kaart was terecht."

'Normaal gesproken is hij een goede jongen'

Na afloop bood Gladbach-trainer Marco Rose zijn excuses aan voor het wangedrag van de 23-jarige Thuram, de zoon van Lilian Thuram, die in 1998 met Frankrijk wereldkampioen werd. "Dit hoort niet thuis op een voetbalveld. Volgens mij heeft hij even een kortsluiting in zijn hoofd gehad. Dit ging veel te ver", oordeelde Rose.

Ook Thuram bood zaterdag al zijn excuses aan en heeft de boete geaccepteerd. De spits verontschuldigde zich ook bij tegenstander Posch.

"Ik moet nog wel zeggen dat hij normaal gesproken een goede jongen is. We kennen Marcus nu bijna twee jaar, we kennen zijn omgeving, we kennen zijn ouders en dit alles past helemaal niet bij wat er gisteren is gebeurd", zei Eberl.

