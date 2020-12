Ajax Vrouwen heeft zich zondag hersteld van de nederlaag in de topper tegen FC Twente en de uitschakeling in de Champions League. De Amsterdammers wonnen thuis met 1-0 van hekkensluiter VV Alkmaar.

VV Alkmaar won dit seizoen nog niet en pakte pas drie punten, maar Ajax had toch de nodige moeite met de hekkensluiter.

Quinty Sabajo maakte het verschil door na een uur spelen van dichtbij raak te schieten na een klutssituatie. De 21-jarige middenvelder was acht minuten daarvoor als invaller in de ploeg gekomen.

Ajax, dat woensdag door Bayern München nog kansloos werd uitgeschakeld in eerste ronde van de Champions League en eind november verloor van FC Twente, heeft nu een voorsprong van vijf punten op de nummer twee uit Enschede.

Later op zondag neemt PSV het in eigen huis op tegen sc Heerenveen (aftrap 14.30 uur). De competitie gaat in februari pas weer verder.

