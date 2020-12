Dick Advocaat heeft zondag zijn eerste competitienederlaag geleden als trainer van Feyenoord. Vitesse was in de topper in Arnhem met 1-0 te sterk voor de Rotterdammers.

Oussama Darfalou maakte vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd in het GelreDome. Feyenoord kreeg in de tweede helft kansen op de gelijkmaker, maar wist niet te scoren.

Voor Feyenoord kwam er zo een einde aan een ongeslagen reeks van 26 Eredivisie-wedstrijden. De laatste nederlaag van Feyenoord in de competitie was op 27 oktober 2019 tegen Ajax (4-0).

Jaap Stam nam vervolgens ontslag als trainer, waarna Advocaat het overnam in Rotterdam. De ervaren coach begon met een 0-3-zege op VVV-Venlo en dat was de start van een reeks met achttien overwinningen en acht gelijke spelen.

Nummer drie Vitesse heeft door de negende overwinning van het seizoen drie punten voorsprong op nummer vier Feyenoord. De ploeg van trainer Thomas Letsch heeft een punt minder dan Ajax en PSV.

Oussama Darfalou viert zijn treffer met Loïs Openda. Oussama Darfalou viert zijn treffer met Loïs Openda. Foto: Pro Shots

Feyenoord begint ook met vijf verdedigers

Aanvoerder Steven Berghuis en middenvelders Orkun Kökçü en João Teixeira voegden zich deze week op de lange blessurelijst van Feyenoord. Mede door de afwezigheid van dat trio koos Advocaat in Arnhem voor een 5-3-2-systeem, de formatie waarmee Vitesse dit hele seizoen al succes heeft.

De thuisploeg voelde zich onder het dichte dak van het GelreDome duidelijk een stuk beter bij de tactische variant, want Vitesse nam vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief. Vooral de snelle Loïs Openda was een plaag voor de Feyenoord-defensie. De aanvaller kreeg al een kans in de eerste minuut en stuitte in de 38e minuut bij de grootste mogelijkheid tot dan toe op keeper Nick Marsman.

Twee minuten later was het wel raak voor Vitesse. Riechedly Bazoer gaf een fraaie pass over een meter of 50 op Openda, die Marcos Senesi van zich afschudde en een prima voorzet gaf op Darfalou. De Algerijn kon bij de tweede paal simpel binnenschieten.

Feyenoord kwam voor rust tot weinig goede aanvallen, maar was in de tweede helft wel de bovenliggende partij. Nicolai Jørgensen kreeg na een uur een grote kans uit een rebound, maar de Deense spits toonde wederom aan dat hij uit vorm is. Uros Spajic en Luis Sinisterra raakten nog de lat, maar een gelijkspel zat er niet in.

Dick Advocaat had in de Eredivisie nog niet verloren als Feyenoord-trainer. Dick Advocaat had in de Eredivisie nog niet verloren als Feyenoord-trainer. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie