SC Cambuur heeft zondag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De Friezen wonnen op bezoek bij Excelsior met 0-1.

Het enige doelpunt van de middag kwam op naam van clubtopscorer Robert Mühren. De spits kopte tegendraads fraai raak na een afgemeten voorzet van Giovanni Korte. Het was voor Mühren zijn vijftiende treffer van het seizoen.

Het is voor Cambuur de zevende zege op rij in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Henk de Jong was eerder al te sterk voor achtereenvolgens Almere City, De Graafschap, FC Den Bosch, Jong PSV, Telstar en Jong AZ. Jong Ajax was op 7 november de laatste club die van Cambuur won in de competitie.

Cambuur werd donderdag wel uitgeschakeld in de tweede ronde van het bekertoernooi. Go Ahead Eagles was in Leeuwarden met 1-2 te sterk voor de Friezen.

De koploper heeft nu 43 punten na zeventien wedstrijden. De voorsprong op Almere City is zes punten, maar de naaste belager van Cambuur speelt maandag nog tegen Jong PSV.

Later op zondag neemt Roda JC het in eigen huis nog op tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

