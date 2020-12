Quincy Promes begint zondag tegen ADO Den Haag op de bank bij Ajax. De aanvaller keert daarmee terug in de selectie van de Amsterdammers, nadat hij vorige week werd opgepakt als verdachte van een steekpartij. Klaas-Jan Huntelaar start opnieuw in de spits.

De 28-jarige Promes werd afgelopen zondag opgepakt en bracht twee nachten in de cel door. De aanvaller is nog altijd verdachte in de zaak, maar mag het vervolg van het onderzoek op vrije voeten afwachten. Donderdag trainde hij weer mee bij Ajax.

Trainer Erik ten Hag geeft Promes geen basisplaats. De Oranje-international begon vorige week tegen PEC Zwolle (4-0) nog wel vanaf de aftrap, maar wordt nu vervangen door Zakaria Labyad als aanvallende middenvelder. Huntelaar begint voor het tweede Eredivisie-duel op rij in de basis en krijgt op de flanken steun van Antony en Dusan Tadic.

De formatie van Ajax kent verder geen wijzigingen ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Sean Klaiber is opnieuw de rechtsback, omdat Noussair Mazraoui nog geblesseerd is.

Ajax is nog altijd de koploper in de Eredivisie, maar zag PSV zaterdag op gelijke hoogte komen in punten. De recordkampioen heeft bij een zege op ADO weer een voorsprong van drie punten op de Eindhovenaren.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Del Fabro, Kemper, Amofa; Pascu, De Boer, Faye; Besuijen, Kramer, Ould-Chikh.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Huntelaar, Tadic.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie