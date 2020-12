De crisis bij Arsenal werd zaterdag weer wat groter door het 2-1-verlies bij Everton, de vierde nederlaag in de laatste vijf Premier League-duels van de gevallen topclub. Manager Mikel Arteta weet dat zijn positie steeds meer onder druk komt te staan.

"Ik snap dat er vragen over mijn toekomst komen", zei de 38-jarige Arteta, die zondag precies een jaar in dienst is bij Arsenal. "Het is duidelijk dat onze resultaten onacceptabel zijn voor deze club."

'The Gunners' boekten pas vier competitiezeges dit seizoen. De ploeg van Arteta stond na twee duels op zes punten, maar pakte in de twaalf wedstrijden daarna maar acht punten. Met veertien punten uit veertien duels beleeft Arsenal zijn slechtste seizoenstart sinds de jaargang 1974/1975.

De directie van de dertienvoudig kampioen van Engeland sprak deze week zijn vertrouwen in Arteta uit. Maar de Spaanse trainer weet ook dat dit niet veel zegt in de voetbalwereld, zeker niet nu Arsenal maar vier punten boven de degradatiestreep staat.

"We zitten in een ontzettend lastige situatie", aldus Arteta. "Maar ik vind het heel bemoedigend dat de spelers nog steeds proberen uit te voeren wat wij willen doen. Natuurlijk moeten we verbeteren, maar ik vind dat we heel, heel veel pech hebben dat we niet veel meer punten hebben."

Er kwam zaterdag nog meer slecht nieuws voor Arteta, want aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang heeft een kuitblessure en is ongeveer twee weken uitgeschakeld.

