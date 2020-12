Vitesse-Feyenoord ·

11' Vitesse wordt opnieuw gevaarlijk via Loïs Openda, die met zijn snelheid een plaag is voor de logge Feyenoord-defensie. De aanvaller zet de bal voor op Eli Dasa, maar een Feyenoorder kruipt net voor de mee opgekomen verdediger en schiet de bal over de achterlijn. Dat had zomaar de 1-0 kunnen zijn.