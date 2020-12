Vitesse-Feyenoord ·

40' GOAL Vitesse! 1-0



Daar is dan eindelijk de felbegeerde en dik verdiende openingstreffer voor Vitesse. Riechedly Bazoer verzendt een fraaie hoge pass over zeker 50 meter naar Loïs Openda, die opnieuw sneller is dan Marcos Senesi en bij de tweede paal Oussama Darfalou vindt. De Algerijn faalt niet voor een leeg doel. Feyenoord moet in de achtervolging.