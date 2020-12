Vitesse-Feyenoord ·

80' Het is wel duidelijk dat Feyenoord uit de schulp is gekropen en nadrukkelijk op zoek gaat naar de gelijkmaker tegen Vitesse. Bij een nederlaag komt er immers een einde aan de reeks van 26 competitiewedstrijden zonder nederlaag. Daarmee is Feyenoord de club met de langste ongeslagen serie in Europa.