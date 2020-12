Steven Berghuis ontbreekt zondag bij Feyenoord voor de topper tegen Vitesse. De aanvoerder van de Rotterdammers kampt met een liesblessure. Trainer Dick Advocaat kiest voor een 5-3-2-formatie in Arnhem.

De blessure van Berghuis is de zoveelste tegenvaller voor Advocaat, die tegen Vitesse ook niet kan beschikken over Justin Bijlow, Orkun Kökçü, Róbert Bozeník, Sven van Beek en Ridgeciano Haps. Daar kwam vrijdag ook middenvelder João Teixeira bij. Hij brak zijn kuitbeen op de training.

Als gevolg van de blessure van Berghuis gooit Advocaat zijn systeem om voor de topper tegen Vitesse. De Rotterdammers treden aan met vijf verdedigers, waardoor er plaats is voor rechtsback Bart Nieuwkoop en centrumverdediger Eric Bottgehin. Lutsharel Geertruida, die de laatste weken rechtsachter stond, zit op de bank.

Ook Leroy Fer maakt zijn opwachting in de basiself. De dertigjarige middenvelder maakte vorige week in de gewonnen wedstrijd tegen VVV-Venlo (0-3) als invaller zijn rentree na een hamstringblessure. Advocaat zei vrijdag tijdens zijn persconferentie dat Fer 45 tot 60 minuten kan spelen. Dat geldt ook voor Luis Sinisterra, maar de Colombiaan begint op de bank.

Clubtopscorer Broja nog niet terug bij Vitesse

Bij Vitesse zit clubtopscorer Armando Broja nog altijd niet in de wedstrijdselectie. De huurling van Chelsea testte vorige week op positief op het coronavirus en zit nog altijd in isolatie. Daarentegen is de terugkeer van verdediger Elazar Dasa wel een opsteker voor trainer Thomas Letsch.

Voor Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen is het treffen met Vitesse een weerzien met zijn oude werkgever. De dertigjarige Limburger stond van 2017 tot 2020 onder contract in Arnhem. Vorig seizoen was hij clubtopscorer met veertien treffers, waarna hij transfervrij overstapte naar Feyenoord.

Vitesse-Feyenoord is de strijd tussen de nummer vier en drie van de Eredivisie. Beide clubs hebben 26 punten en staan vier punten achter koploper Ajax, dat later op de dag op bezoek gaat bij ADO Den Haag. Het duel in Arnhem begint om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Bero, Tannane, Tronstad; Darfalou, Openda.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Spajic, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Jørgensen, Linssen.