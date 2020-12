Pelé heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het evenaren van zijn record van meeste doelpunten voor één club. De Argentijn maakte zaterdag tegen Valencia (2-2) zijn 643e doelpunt voor FC Barcelona en heeft nu samen met de Braziliaanse legende het record in handen.

De inmiddels tachtigjarige Pelé kwam in zijn periode bij Santos tot het bijzondere aantal van 643 doelpunten. Zijn laatste treffer voor de Braziliaanse club maakte hij in 1974. Messi begon zijn doelpuntenproductie voor Barcelona op 1 mei 2005 en noteerde ruim vijftien jaar later zijn recorddoelpunt.

"Net zoals jij weet ik dat er niets beters is dan de plaats waar we ons thuis voelen", schreef Pelé zaterdag op Instagram in zijn post gericht aan de 33-jarige Messi, die wel een paar wedstrijden minder nodig had om tot 643 treffers te komen (748 om 757).

"Gefeliciteerd met je historische record, Lionel. Maar bovenal proficiat met je prachtige carrière bij Barcelona. Verhalen zoals die van ons, over zo'n lange liefde voor dezelfde club, worden jammer genoeg steeds zeldzamer in het voetbal. Ik bewonder je enorm."

Pelé speelde in zijn loopbaan negentien jaar voor Santos. Messi is momenteel bezig aan zijn zeventiende seizoen bij FC Barcelona. "Wanneer je hart overloopt van liefde, is het moeilijk om van pad te veranderen. Net zoals jij weet ik wat het is om elke dag met liefde hetzelfde shirt te dragen", aldus Pelé.

Messi krijgt dinsdag al de kans om het record te breken. Barcelona gaat dan op bezoek bij Real Valladolid in de Spaanse competitie. De wedstrijd begint om 22.00 uur.

Lionel Messi tekende met het hoofd voor zijn recorddoelpunt. Lionel Messi tekende met het hoofd voor zijn recorddoelpunt. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga