PSV hoopt op korte termijn het in de zomer van 2022 aflopende contract van Mohamed Ihattaren te verlengen. De Eindhovense club is daarover in gesprek met de achttienjarige middenvelder en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola.

"Ik zit voorlopig bij PSV, ik ben heel erg blij hier. Ik moet gewoon lekker voetballen en de ballen erin blijven jagen zoals ik vandaag gedaan heb", aldus Ihattaren zaterdag na de 1-4-zege op RKC Waalwijk.

"Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar. Dat is eigenlijk al bijna, de tijd gaat echt snel. Ik laat alles aan Mino over. Daar heb ik vertrouwen in. Ik laat alles op me afkomen. Ik heb het echt naar mijn zin in Eindhoven."

Ihattaren kende een moeizame start van de competitie en was de eerste drie maanden geen vaste waarde. In de laatste drie competitiewedstrijden speelt trainer Roger Schmidt met hetzelfde basiselftal en Ihattaren heeft daarin een belangrijke rol. Vorige week maakte hij tegen FC Utrecht (2-1-overwinning) zijn eerste doelpunt van dit seizoen in de Eredivisie en tegen RKC scoorde hij opnieuw.

"Ik ben echt happy. Je ziet het, ik voel me weer de man van vorig jaar. Ik zat even in een zwarte periode. Ik ben er nu door", zegt de Utrechter, verwijzend naar het overlijden van zijn vader in oktober 2019. "Het blijft een groot gemis. Het enige wat ik jammer vind, is dat ik het heb meegenomen naar het voetballen. Misschien had ik dat beter kunnen doen."

"Maar ik ben jong. Ik mag fout maken, dat mag iedereen. We zijn allemaal mensen. Af en toe moet je een keer op je bek gaan. Dit voelde niet als op mijn bek gaan, maar meer als: oké, het is gebeurd. Ik ben God dankbaar. Ik ben blij dat ik nog mijn moeder heb en mijn vijf broers die me hebben kunnen helpen. Zij hebben er ook heel erg veel moeite mee, maar dat tonen ze ziet. Bij mij is dat anders. Maar ik schaam me er niet voor of zo."

RKC-keeper Kostas Lamprou is kansloos bij de 0-2 van Mohamed Ihattaren. RKC-keeper Kostas Lamprou is kansloos bij de 0-2 van Mohamed Ihattaren. Foto: Pro Shots

'Ik ga doortrainen in de winterstop'

Ihattaren zegt dat hij veel van de voorbije periode heeft geleerd. "Ik ben blij dat het nu is gebeurd en niet op mijn 24e. En ik ben ook blij dat ik op tijd wakker ben geworden. Ik ben mentaal een sterke jongen, ondanks dat ik jong ben. Ik heb veel meegemaakt. Ik weet wel heel goed wat het leven inhoudt."

Net nu de spelmaker weer in vorm begint te komen, volgt er in de Eredivisie een korte winterstop. PSV sluit de eerste seizoenshelft dinsdag af tegen VVV-Venlo en hervat de competitie op 10 januari tegen Ajax. Ihattaren gaat geen gas terugnemen.

"Voor mij is de korte winterstop een mooi moment om me een weekje op mezelf te focussen. Ik ga doortrainen, ik stop niet. Ik wil lekker fit blijven en dit niet loslaten. In mijn vakantie ga ik op en neer rennen langs het kanaal in Utrecht."

