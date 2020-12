Trainer Peter Bosz houdt een nare smaak over aan de nederlaag van zijn Bayer Leverkusen in de topper tegen Bayern München (1-2) van zaterdag. De ploeg van de Nederlander verloor daardoor de koppositie in de Bundesliga.

Bosz zag zijn ploeg via Patrik Schick nog wel op voorsprong komen, maar Robert Lewandowski bezorgde Bayern met twee treffers alsnog de zege. Het winnende doelpunt viel in de slotminuut na geschutter van Jonathan Tah in de opbouw en ook bij de 1-1 zag de verdediger van Leverkusen er niet goed uit.

"Die tegengoals kan ik ook niet verklaren. Iedereen heeft gezien wat daar gebeurde. Ik verwacht gewoon dat de jongens zo'n situatie kunnen oplossen", zei een zichtbaar teleurgestelde Bosz zaterdag na afloop van de wedstrijd tegen het Duitse Sky.

"Het is erg jammer dat we twee zulke domme tegendoelpunten krijgen. Daar moeten we van leren. We moeten stoppen met het maken van dit soort fouten, want deze wedstrijd hadden we vandaag niet hoeven te verliezen", vervolgde de 57-jarige oud-coach van onder meer Ajax en Vitesse.

Bosz was wel tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg tegen Bayern. "We hebben negentig minuten tegen het beste team van Europa gespeeld. Ik denk dat je vandaag geen verschil tussen hen en ons zag. We speelden vol moed en zetten hoog druk. Ik moet mijn spelers complimenteren."

Door de nederlaag liep Bosz met Leverkusen de wintertitel mis. Bayern is nu de koploper met dertig punten na dertien wedstrijden. Leverkusen staat tweede met 28 punten uit eveneens dertien competitieduels.

Leverkusen leed tegen Bayern de eerste nederlaag van het seizoen.

