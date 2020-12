Het is volgens bondscoach Frank de Boer nog maar de vraag of Virgil van Dijk volgend jaar van de partij is op het EK. De verdediger van Liverpool herstelt momenteel van een zware knieblessure.

De 29-jarige Van Dijk scheurde op 17 oktober tijdens Everton-Liverpool (2-2) zijn kruisband na een onbesuisde tackle van Everton-doelman Jordan Pickford. De aanvoerder van het Nederlands elftal werd twee weken daarna met succes geopereerd, maar deelname aan het EK blijft onzeker.

"Het wordt een race tegen de klok", zegt De Boer in gesprek met Voetbal International. "Ik hoop het, maar het moet wel verantwoord zijn. Hij zal voor die tijd toch moeten spelen, anders kan ik me niet voorstellen dat Liverpool hem afstaat."

Van Dijk zal vanwege zijn blessure in ieder geval enkele maanden niet in actie kunnen komen. Liverpool stelde na de operatie van de rechtspoot geen prognose. "Van Dijk focust zich nu volledig op het begin van zijn herstel met hulp en steun van de medische afdeling van 'The Reds'", liet de Engelse club eind oktober weten.

Het EK van 2021 begint op 11 juni. Het Nederlands elftal komt twee dagen later voor het eerst in actie. In Amsterdam is Oekraïne de tegenstander in de groepsfase. Van Dijk speelde in zijn carrière nog nooit op een eindtoernooi (EK of WK) met Nederland.