Aanvoerder Denzel Dumfries is blij dat PSV zaterdag snel de wedstrijd tegen RKC Waalwijk besliste. Na een kwartier spelen leidden de Eindhovenaren al met 0-2, waarna PSV nog uitliep naar 1-4.

"We hebben vaak nagelaten om de voorsprong te vergroten. Vandaag hebben we dat goed uitgebreid", aldus Dumfries na afloop voor de camera van FOX Sports. "Of we niet honderd procent zijn gegaan? Dat wil ik niet zeggen."

"We zijn wat slimmer omgegaan met de kansen", refereerde de rechtsback, die vanaf de strafschopstip zelf voor de 0-3 zorgde, aan het hoge rendement van PSV tegen RKC. Vier van de tien schoten op doel leverden een doelpunt op. "Dan hoef je jezelf niet meer zoveel in te spannen. We speelden wat makkelijker."

Ook trainer Roger Schmidt was tevreden dat de wedstrijd zo snel in het slot viel. "We konden na rust de wedstrijd controleren", aldus de coach. "Deze zege is verdiend. Of het niet attractief was? Ik vond het juist wel attractief."

"We maken vier goede doelpunten en in de tweede helft waren we goed in balbezit. Het is een lange seizoenshelft geweest en dan moet je slim zijn. Als je met 2-0 voor staat, kan je wat energie sparen. Ik ben blij met deze prestatie."