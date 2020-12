De loting voor de achtste finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi heeft zaterdag een kraker opgeleverd. AZ en Ajax nemen het in januari tegen elkaar op in Alkmaar.

PSV speelt op 19, 20 of 21 januari een uitwedstrijd tegen Keuken Kampioen Divisie-club FC Volendam en Feyenoord een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

De andere duels in de achtste finales zijn Vitesse-ADO Den Haag, FC Emmen-sc Heerenveen, VVV-Venlo-Go Ahead Eagles, NEC-Fortuna Sittard en MVV Maastricht-Excelsior.

Ajax, PSV, Vitesse, VVV-Venlo, FC Emmen, Go Ahead Eagles en Excelsior plaatsten zich eerder deze week voor de kwartfinales. Feyenoord, AZ, sc Heerenveen, Heracles Almelo, Fortuna Sittard, ADO Den Haag, FC Volendam, NEC en MVV Maastricht werden vrijgeloot voor de tweede ronde.

Programma achtste finales FC Volendam-PSV

Vitesse-ADO Den Haag

AZ-Ajax

NEC-Fortuna Sittard

VVV-Venlo-Go Ahead Eagles

Feyenoord-Heracles Almelo

MVV Maastricht-Excelsior

FC Emmen-sc Heerenveen

Twee keer AZ-Ajax in anderhalve week

Opvallend is dat AZ op 31 januari ook al thuis tegen Ajax speelt, maar dan in de Eredivisie. De Noord-Hollandse clubs treffen elkaar dus twee keer in anderhalve week.

Vanwege de coronaregels konden er geen amateurploegen meer meedoen aan de KNVB-beker. De 26 verenigingen die bij de eerste ronde nog in het toernooi zaten, ontvangen een financiële vergoeding en worden komend seizoen weer toegelaten.

Er werd zaterdag ook deels geloot voor de kwartfinales. De winnaars van AZ-Ajax, MVV Maastricht-Excelsior, NEC-Fortuna Sittard en FC Emmen-sc Heerenveen spelen dan in elk geval een thuiswedstrijd. De tegenstanders worden later bekend.