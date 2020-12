FC Utrecht heeft zaterdag ook de zevende wedstrijd onder interim-trainer René Hake niet kunnen winnen. De 'Domstedelingen' kwamen thuis tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1.

Mimoun Mahi zette FC Utrecht in de 52e minuut nog wel op een 1-0-voorsprong, waarna Fortuna-spits Sebastian Polter elf minuten later voorkwam dat de thuisploeg voor het eerst zegevierde onder Hake.

De 49-jarige Hake was begin november de opvolger van John van de Brom, die naar KRC Genk vertrok. Onder leiding van de geboren Drent werd in de Eredivisie gelijkgespeeld tegen ADO Den Haag (1-1), Feyenoord (1-1) en PEC Zwolle (1-1) en verloren van Ajax (0-3) en PSV (2-1). Afgelopen woensdag was Ajax in de KNVB Beker met 5-4 te sterk.

Door het gelijkspel tegen Fortuna Sittard staat Utrecht na twaalf wedstrijden op een teleurstellende tiende plaats. De Limburgers zijn aan een opmars bezig en bezetten de dertiende plek.