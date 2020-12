FC Utrecht heeft zaterdag ook de zevende wedstrijd onder interim-trainer René Hake niet kunnen winnen. De 'Domstedelingen' kwamen thuis tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1.

Mimoun Mahi zette FC Utrecht in de 52e minuut nog wel op een 1-0-voorsprong, waarna Fortuna-spits Sebastian Polter elf minuten later voorkwam dat de thuisploeg voor het eerst zegevierde onder Hake.

De 49-jarige Hake was begin november de opvolger van John van de Brom, die naar KRC Genk vertrok. Onder leiding van de geboren Drent werd in de Eredivisie gelijkgespeeld tegen ADO Den Haag (1-1), Feyenoord (1-1) en PEC Zwolle (1-1) en verloren van Ajax (0-3) en PSV (2-1). Afgelopen woensdag was Ajax in de KNVB Beker met 5-4 te sterk.

Door het gelijkspel tegen Fortuna Sittard staat Utrecht na twaalf wedstrijden op een teleurstellende tiende plaats. De Limburgers zijn aan een opmars bezig en bezetten de dertiende plek.

Vreugde bij Fortuna Sittard na de gelijkmaker. Vreugde bij Fortuna Sittard na de gelijkmaker. Foto: Pro Shots

Oelschlägel keept sterk bij Eredivisie-debuut

FC Utrecht leek er wel op gebrand om tegen Fortuna eindelijk eens te winnen. De ploeg van Hake ging vanaf de aftrap in hoog tempo op jacht naar een doelpunt, maar ontbeerde rust overzicht in de afwerking. Mahi en Justin Hoogma lieten grote kansen liggen.

Fortuna onder de zware Utrechtse druk, maar bezweek niet. De bezoekers waren in de tegenstoot af toe dicht bij een treffer. De sterke Duitse doelman Eric Oelschlägel, die zijn Eredivisie-debuut maakte, hield Lisandro Semedo twee keer van scoren af en kreeg na ruim een half uur hulp van verdediger Tommy St. Jago.

Kort na de rust kwam Mahi dan toch tot scoren. Hij kopte van dichtbij raak uit een hoekschop van Gyrano Kerk. Elf minuten later was het alweer gelijk. Polter kopte raak uit een hoekschop, via de arm van Sander van de Streek.

Daarna kregen beide ploegen nog kansen, maar gezien het spelbeeld was 1-1 een terechte uitslag.

Teleurstelling en frustratie bij FC Utrecht. Teleurstelling en frustratie bij FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie