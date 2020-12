Memphis Depay heeft Olympique Lyon zaterdag met een panenka-strafschop aan een ruime overwinning bij OGC Nice (1-4) en de koppositie in de Ligue 1 geholpen. In Italië scoorde Cristiano Ronaldo twee keer voor Juventus bij Parma (0-4) en in België kwam John van den Brom eveneens tot winst met KRC Genk.

Memphis bracht Lyon na iets meer dan een half uur op schitterende wijze op voorsprong in Nice. De Oranje-international stiftte de bal vanaf de stip prachtig in de rechterbovenhoek en maakte zijn achtste competitietreffer.

Even later verdubbelde Tino Kadewere de marge, waarna Amine Gouiri vlak voor rust voor de aansluitingstreffer zorgde. In de tweede helft stelden Karl Toko Ekambi en Houssem Aouar de drie punten veilig voor de bezoekers. Memphis werd in de slotfase gewisseld.

Door de overwinning is Lyon in ieder geval voor een dag de nieuwe koploper in de Ligue 1. De voorsprong op nummer twee Lille OSC, dat zondag nog thuis de topper tegen nummer drie Paris Saint-Germain speelt, is één punt.

Cristiano Ronaldo scoorde tweemaal voor Juventus. Foto: Pro Shots

Ronaldo leidt Juventus naar winst

In Italië zorgde Ronaldo voor de tweede en de derde treffer van Juventus in Parma. De 35-jarige aanvaller maakte halverwege de eerste helft met een schitterende kopbal de 0-2. Hij torende boven de verdediging van Parma uit en plaatste de bal met het hoofd in de linkerhoek.

Kort na rust was Ronaldo opnieuw trefzeker. Hij schoof de bal in de verre hoek en maakte zijn twaalfde competitiedoelpunt van dit seizoen, waarmee hij nu alleen topscorer is in de Serie A. De andere goals van Juventus kwamen op naam van Dejan Kulusevski en Álvaro Morata.

Matthijs de Ligt vond na een uur spelen ook het net voor 'De Oude Dame', maar het doelpunt van de Oranje-international werd afgekeurd. De bal was bij een corner al over de achterlijn geweest. De Ligt speelde de hele wedstrijd mee.

Dankzij de overwinning staat Juventus steviger op de derde plek. De regerend landskampioen heeft één punt achterstand op koploper AC Milan en evenveel punten als nummer twee Internazionale. Milan gaat zondag nog op bezoek bij Sassuolo en Inter ontvangt dan Spezia.

Genk viert de treffer van Théo Bongonda. Foto: ANP

Van den Brom wint weer met Genk

In België herstelde Van den Brom zich met KRC Genk van de nederlaag tegen Anderlecht (1-0). De Nederlandse coach zag zijn ploeg op eigen veld met 2-0 winnen van KV Kortrijk.

Gerardo Arteaga opende al in de eerste minuut de score voor Genk. Twaalf minuten voor tijd tekende Théo Bongonda voor de tweede goal.

Genk klimt door de zege naar de tweede plaats en heeft twee punten achterstand op koploper Club Brugge, dat zondag nog thuis tegen KAA Gent speelt. Club Brugge heeft op dit moment al wel evenveel wedstrijden gespeeld als Genk.

