PSV heeft zaterdag op bezoek bij RKC Waalwijk een eenvoudige overwinning geboekt. De Eindhovenaren wonnen met 1-4 en komen daardoor op gelijke hoogte met koploper Ajax, al komen de Amsterdammers zondag nog in actie.

De wedstrijd in het Mandemakers Stadion geen moment spannend, want binnen het kwartier leidde PSV al met 0-2. Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren scoorden. De derde goal van de ploeg van trainer Roger Schmidt was een benutte penalty van Denzel Dumfries, waarna Finn Stokkers vlak voor tijd iets terugdeed namens RKC. In de extra tijd bepaalde PSV-invaller Noni Madueke de eindstand op 1-4.

PSV boekte zo zijn vierde zege op rij, na winst op Omonia Nicosia (Europa League), FC Utrecht (Eredivisie) en De Graafschap (KNVB-beker). Er rest de Eindhovense formatie dit kalenderjaar nog een wedstrijd en dat is het thuisduel dinsdag met VVV-Venlo.

Ajax gaat zondag op bezoek bij ADO Den Haag en pakt bij winst weer drie punten voorsprong op PSV. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt daarna nog midweeks uit tegen Willem II.