PSV heeft zaterdag op bezoek bij RKC Waalwijk een eenvoudige overwinning geboekt. De Eindhovenaren wonnen met 1-4 en komen daardoor op gelijke hoogte met koploper Ajax, al komen de Amsterdammers zondag nog in actie.

De wedstrijd in het Mandemakers Stadion werd geen moment spannend, want binnen een kwartier leidde PSV al met 0-2. Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren scoorden.

De derde goal van de ploeg van trainer Roger Schmidt was een benutte penalty van Denzel Dumfries, waarna Finn Stokkers vlak voor tijd iets terugdeed namens RKC. In de extra tijd bepaalde PSV-invaller Noni Madueke de eindstand op 1-4.

Het was de eerste uitzege van PSV in de Eredivisie sinds ruim twee maanden geleden met 0-3 bij PEC Zwolle werd gewonnen. Er rest de Eindhovense formatie dit kalenderjaar nog één wedstrijd: het thuisduel dinsdag met VVV-Venlo.

Ajax gaat zondag op bezoek bij ADO Den Haag en pakt bij winst weer drie punten voorsprong op PSV. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt daarna nog midweeks uit tegen Willem II.

Cody Gakpo schiet PSV op een 0-1-voorsprong. Cody Gakpo schiet PSV op een 0-1-voorsprong. Foto: Pro Shots

Eerste grote kans is voor RKC

PSV besliste het duel met RKC zaterdag al in het eerste kwartier, maar de eerste kans was voor de thuisploeg. Richard van der Venne legde de bal in de zevende minuut breed op de vrijstaande Anas Tahiri, waarna de lat een treffer van de aanvoerder in de weg stond.

Twee minuten later was het aan de andere kant wel raak. Ahmed Touba leed balverlies en Mario Götze pikte de bal op. De Duitser bediende Gakpo met een mooi passje en de aanvaller schoot in de verre hoek raak (0-1).

PSV was bijzonder effectief in die fase, want in de veertiende minuut stond het al 0-2. Ihattaren kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen en daar wist hij wel raad mee.

Door die twee goals was RKC van slag. De score had voor rust nog veel verder kunnen oplopen. Een treffer van Donyell Malen werd nog afgekeurd wegens buitenspel.

Denzel Dumfries benut een strafschop. Denzel Dumfries benut een strafschop. Foto: Pro Shots

Strafschop na lichte overtreding op Dumfries

Na rust hield PSV een overwicht, maar het had wel een penalty nodig om weer te scoren. Na een lichte overtreding op Dumfries ging de aanvoerder zelf achter de bal staan. Hij schoot feilloos raak (0-3).

Een kwartier later maakte Stokkers de stand iets draaglijker voor RKC. Op aangeven van invaller Ayman Azhil klopte hij PSV-doelman Yvon Mvogo (1-3). Het slotakkoord was daarna toch weer voor PSV, dat dankzij twee invallers nog een keer scoorde. Adrian Fein bediende Madueke. die zijn vijfde doelpunt van dit Eredivisie-seizoen maakte.

Een andere invaller van PSV ging ook nog de boeken in, maar dan om een andere reden. De Noor Fredrik Oppegard kwam in de vierde minuut van de extra tijd het veld in en werd zo de 31e speler die namens PSV in actie is gekomen in dit Eredivisie-seizoen. Dat is een evenaring van het record van het seizoen 1997/1998.

