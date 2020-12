Ronald Koeman maakt zich zorgen over het spel van FC Barcelona. De Nederlandse coach zag zijn ploeg zaterdag met een 2-2-gelijkspel tegen Valencia in Camp Nou al voor de zevende keer dit seizoen punten verspelen.

"Het baart me zorgen dat we soms niet doorhebben wat de wedstrijd nodig heeft", baalde Koeman na afloop van de wedstrijd. "We hoeven niet altijd aan te vallen en doelpunten te maken. Er zijn ook momenten waarop we de wedstrijd moeten controleren en moeten verdedigen."

Barcelona kwam tegen Valencia op achterstand door een doelpunt van Mouctar Diakhaby. Lionel Messi bracht de thuisploeg uit de rebound van een penalty langszij, waarna Ronald Araújo voor de 2-1 zorgde. Twintig minuten voor tijd bracht Maximiliano Gómez de bezoekers op gelijke hoogte en bepaalde daarmee de eindstand.

"Na de 2-1 gingen we op zoek naar een derde treffer, maar ik zag het team ook regelmatig twijfelen en de bal op gevaarlijke momenten kwijtraken", analyseerde Koeman. "We speelden verdedigend soms niet geconcentreerd genoeg, waardoor zij langszij konden komen. Daarna deden we er alles aan om nog te winnen, maar we waren gewoon niet goed genoeg."

Teleurstelling bij Lionel Messi na het gelijkspel tegen Valencia. Teleurstelling bij Lionel Messi na het gelijkspel tegen Valencia. Foto: Pro Shots

'De titelstrijd is nog lang niet gestreden'

Koeman was wel te spreken over het 643e doelpunt van Messi in dienst van Barcelona. De Argentijn evenaarde daarmee het record van Pelé wat betreft de meeste goals voor één club. De Braziliaan maakte in 1974 zijn 643e en laatste treffer voor Santos. "We weten dat hij een indrukwekkende carrière heeft", zei hij over Messi. "Dit is echt geweldig."

Door het gelijkspel tegen Valencia heeft FC Barcelona inmiddels acht punten achterstand op koploper Atlético Madrid, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld. Desondanks denkt Koeman dat zijn ploeg nog altijd kan meedoen om de Spaanse landstitel.

"De strijd is nog lang niet gestreden. Er staan nog een heleboel wedstrijden op het programma. Het is voor alle clubs een lastig seizoen en over twee maanden kan de situatie weer helemaal anders zijn. We staan best ver achter, maar alle teams hebben te maken met een overvolle kalender", besloot hij.

