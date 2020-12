Huub Stevens baalt dat hij zaterdag heeft verloren bij zijn debuut als interim-trainer van Schalke 04. De dolende Gelsenkirchers gingen in de Bundesliga op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Arminia Bielefeld.

"Het was een echte degradatiewedstrijd, waarin beide teams hard vochten en Bielefeld de gelukkige winnaar was. Ze profiteerden op de juiste momenten van onze fouten", zei Stevens.

Stevens werd vrijdag aangesteld als opvolger van de ontslagen Manuel Baum, die na David Wagner alweer de tweede coach was die dit seizoen op straat werd gezet. Ook de 67-jarige Limburger kon Schalke 04 een dag later niet naar de eerste zege van het seizoen leiden.

"Opgeven is het allerlaatste wat we zullen doen. We blijven strijden en hopen op een beetje meer geluk. Er is geen andere manier, we moeten blijven samenwerken", aldus Stevens.

Huub Stevens doet zijn beklag bij de vierde official. Huub Stevens doet zijn beklag bij de vierde official. Foto: ANP

Schalke moet vrezen voor degradatie

Schalke 04 moet vrezen voor degradatie naar de Tweede Bundesliga. De roemruchte club heeft in de eerste dertien wedstrijden slechts vier punten bij elkaar gesprokkeld en staat daarmee op de laatste plaats.

Het is nog onduidelijk wie de trainer van Schalke 04 is in de tweede seizoenshelft. Stevens zit in principe tot het einde van dit kalenderjaar op de bank. Schalke speelt dinsdag alleen nog uit tegen SSV Ulm 1846 in de tweede ronde van de DFB-Pokal.

Stevens was al drie keer eerder trainer van Schalke 04, dat in een enorme crisis verkeert. De ploeg heeft al 29 wedstrijden niet gewonnen in de Bundesliga en nadert het negatieve record van 31 duels zonder winst van Tasmania Berlin uit 1966.

