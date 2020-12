Borussia Mönchengladbach-trainer Marco Rose heeft zaterdag namens de club excuses aangeboden voor de onsmakelijke actie van Marcus Thuram. De Franse spits spuugde tijdens de Bundesliga-wedstrijd in het Borussia Park Hoffenheim-verdediger Stefan Posch in het gezicht.

"Dit gaat alle perken te buiten", aldus Rose over het incident in de 79e minuut. Thuram en Rose hadden na een duel discussie, waarop de Fransman de Oostenrijker van dichtbij in het gezicht spuugde.

"Het hoort niet op een voetbalveld thuis", vervolgde Rose. "Namens onze gehele club wil ik excuses aanbieden voor het gedrag van Thuram. Dit kan niet."

Het spugen van de 23-jarige Thuram ontging de scheidsrechter, maar na inmenging van de VAR kreeg hij alsnog rood. Rose snapt niet wat zijn aanvaller bezielde. "Marcus is een goed mens, die zich normaal gesproken keurig gedraagt. De stoppen zijn waarschijnlijk bij hem doorgeslagen, anders kan ik dit verklaren."

Thuram moet vrezen voor lange schorsing

Komende week hoort Thuram meer over een eventuele schorsing. De zoon van voormalig 142-voudig Frans international Lilian Thuram is een belangrijke kracht bij Gladbach en scoorde dit seizoen twee keer in de Bundesliga en twee keer in de Champions League. Vorige maand debuteerde Thuram in het Franse elftal.

Mönchengladbach verloor zaterdag met 1-2 bij Hoffenheim. De winnende goal werd vlak voor tijd gemaakt door de Engelsman Ryan Sessegnon, zes minuten na de rode kaart voor Thuram.