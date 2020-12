FC Groningen heeft zaterdag de vierde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Danny Buijs was zaterdag op Het Kasteel mede dankzij twee doelpunten van Jørgen Strand Larsen met 2-3 te sterk voor Sparta Rotterdam. FC Twente won nipt bij VVV-Venlo: 1-2.

FC Groningen begon sterk aan de wedstrijd tegen Sparta en dat leverde in de zestiende minuut de openingstreffer van Wessel Dammers op. De verdediger benutte de rebound, nadat een kopbal van Mohamed El Hankouri werd gekeerd door Sparta-doelman Maduka Okoye.

In de slotfase van de eerste helft bracht Lennart Thy voor de gelijkmaker door een afgemeten voorzet van Dirk Abels binnen te werken. De Duitse spits maakte zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Vroeg in de tweede helft bracht Strand Larsen FC Groningen weer op voorsprong. De Noorse spits gleed een voorzet van El Hankouri binnen en was voor het eerst sinds 31 oktober weer eens trefzeker. Een klein kwartier voor tijd leek Stand Larsen de wedstrijd met een intikker ook te beslissen, maar even later bracht de net ingevallen Wouter Burger de spanning terug met een hard schot in het dak van het doel.

Sparta ging nog op jacht naar de 3-3, maar de bezoekers hielden stand. In blessuretijd voorkwam Groningen-doelman Sergio Padt de gelijkmaker met een geweldige reflex op een hakbal van Burger.

Dankzij de goede reeks bezet FC Groningen de vijfde plaats op de ranglijst. De ploeg heeft evenveel punten als nummer drie Feyenoord en nummer vier Vitesse. De Rotterdammers en de Arnhemmers spelen zondag in stadion GelreDome nog tegen elkaar. Sparta is terug te vinden in de middenmoot.

Danilo maakte al zijn elfde competitiegoal van het seizoen. Foto: Pro Shots

Eredivisie-topscorer Danilo leidt zege Twente in

In De Koel zagen FC Twente en VVV-Venlo in de openingsfase beide een doelpunt afgekeurd worden. Eerst werd een treffer van Danilo voor de tukkers geannuleerd vanwege een overtreding. Kort daarna stond Giorgos Giakoumakis buitenspel toen hij het net vond namens de Limburgers.

Na een klein half uur was het wel raak voor Twente. Danilo plaatste de bal na voorbereidend werk van Václav Cerný in de verre hoek en maakte zijn elfde competitiegoal van het seizoen. Daarmee is hij nu alleen topscorer van de Eredivisie.

In het vervolg van de eerste helft kreeg Twente de nodige kansen, maar verzuimden de bezoekers de marge te verdubbelen. Zo belandde een inzet van Luka Ilic nog op de lat. Halverwege de tweede helft was de Serviër wel trefzeker na een defensieve fout van Christian Kum en zorgde voor de 0-2.

De wedstrijd leek gespeeld, maar twintig minuten voor tijd zorgde Evert Linthorst voor de aansluitingstreffer. De middenvelder kopte raak uit een vrije trap van Vito van Crooij. VVV zocht daarna nog naar de gelijkmaker, maar alleen Kum was daar nog dicht bij. De verdediger faalde echter oog in oog met Twente-doelman Joël Drommel.

FC Twente neemt de zesde plaats in op de ranglijst en heeft twee punten achterstand op FC Groningen. VVV-Venlo staat net boven de degradatiestreep.

