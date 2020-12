FC Groningen blijft uitstekend presteren in de Eredivisie. De ploeg van coach Danny Buijs was zaterdag op Het Kasteel mede dankzij twee doelpunten van Jørgen Strand Larsen met 2-3 te sterk voor Sparta Rotterdam.

FC Groningen ging vanaf het eerste fluitsignaal op jacht naar de openingstreffer. Nadat de noorderlingen al een paar keer dicht bij de 0-1 waren geweest, vond Wessel Dammers in de zestiende minuut wel het doel. De verdediger benutte de rebound, nadat een kopbal van Mohamed El Hankouri werd gekeerd door Sparta-doelman Maduka Okoye.

Na een half uur kwam Deroy Duarte tot scoren voor Sparta, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Zes minuten later was het wel raak voor de Rotterdammers. Lennart Thy werkte een afgemeten voorzet van Dirk Abels binnen bij de tweede paal en maakte zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Vroeg in de tweede helft bracht Strand Larsen FC Groningen weer op voorsprong. De Noorse spits gleed een voorzet van El Hankouri binnen en was voor het eerst sinds 31 oktober weer eens trefzeker. Bryan Smeets leek Sparta kort daarna weer langszij te brengen, maar dit doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van aangever Duarte.

Jørgen Strand Larsen kwam voor het eerst sinds 31 oktober weer eens tot scoren. Jørgen Strand Larsen kwam voor het eerst sinds 31 oktober weer eens tot scoren. Foto: Pro Shots

Padt voorkomt gelijkmaker met geweldige reflex

Strand Larsen breidde de marge een klein kwartier voor tijd verder uit met een intikker op aangeven van Gabriel Gudmundsson. Hij leek de wedstrijd te beslissen, maar enkele minuten later bracht de net ingevallen Wouter Burger de spanning terug met een hard schot in het dak van het doel.

Sparta ging nog op jacht naar de 3-3, maar de bezoekers hielden stand. In blessuretijd voorkwam Groningen-doelman Sergio Padt de gelijkmaker met een geweldige reflex op een hakbal van Burger.

Dankzij de goede reeks bezet FC Groningen de vijfde plaats op de ranglijst. De ploeg heeft evenveel punten als nummer drie Feyenoord en nummer vier Vitesse. De Rotterdammers en de Arnhemmers spelen zondag in stadion GelreDome nog tegen elkaar. Sparta is terug te vinden in de middenmoot.

