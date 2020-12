Bayer Leverkusen is er zaterdag net niet in geslaagd de boeken in te gaan als 'Herbstmeister' van dit Bundesliga-seizoen. De ploeg van trainer Peter Bosz verloor in de BayArena door een goal in de extra tijd met 1-2 van Bayern München, waardoor de regerend landskampioen de koppositie overnam.

Komende week staan in Duitsland alleen nog wedstrijden in de DFB-Pokal op het programma. De competitie wordt in het eerste weekend van januari hervat en dus mag Bayern zich winterkampioen noemen. De voorsprong op nummer twee Leverkusen bedraagt twee punten. Nummer drie RB Leipzig heeft ook twee punten minder dan de 'Rekordmeister'.

Omdat Leipzig eerder op zaterdag thuis niet verder kwam dan 0-0 tegen FC Köln, wist Leverkusen dat het aan een punt in de topper tegen Bayern genoeg had om zich 'Herbstmeister' te mogen noemen. Bosz zag zijn ploeg - met Daley Sinkgraven in de basis - uitstekend beginnen, resulterend in de 1-0 in de veertiende minuut van Patrik Schick.

Vlak voor rust was het weer gelijk. Thomas Müller gaf voor en Robert Lewandowski kopte raak, terwijl Leverkusen-verdediger Jonathan Tah zijn doelman Lukas Hrádecky in de weg liep. In de tweede helft leek bij 1-1 te blijven, maar in de derde minuut van de extra tijd scoorde Lewandowski opnieuw. Tah leed balverlies en de 32-jarige spits, die donderdag werd uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar, strafte dat overtuigend af (1-2) en bezorgde zijn club zo de wintertitel.

Vreugde bij Robert Lewandowski na de 1-1. Vreugde bij Robert Lewandowski na de 1-1. Foto: Pro Shots

Stevens verliest bij rentree bij Schalke 04

Eerder op zaterdag verloor Schalke 04 de eerste wedstrijd onder interim-trainer Huub Stevens. De hekkensluiter van de Bundesliga ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Arminia Bielefeld en wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen.

De enige treffer van de wedstrijd werd acht minuten na rust gemaakt door Fabian Klos. De aanvaller van Bielefeld kopte een voorzet van de Belg Nathan de Medina binnen, waardoor de rentree van Stevens in de Veltins-Arena uitliep op een teleurstelling.

In de laatste minuut ging zelfs Schalke 04-keeper Ralf Fährmann nog tevergeefs mee naar voren om iets forceren. Mike van der Hoorn en oud-PSV'er Ritsu Doan maakten de negentig minuten vol bij Bielefeld.

Teleurstelling bij de spelers van Schalke 04. Teleurstelling bij de spelers van Schalke 04. Foto: Pro Shots

Schalke 04 op weg naar negatief record

Schalke 04 heeft nu nog altijd maar vier punten na dertien speelronden. De slechte resultaten leidden eerder deze week tot het ontslag van trainer Manuel Baum. Stevens moet nu een einde maken aan de crisis in Gelsenkirchen, al is nog onduidelijk of hij ook na de winterstop op de bank zal zitten.

De 67-jarige Stevens, die in 1997 de UEFA Cup won met Schalke 04, werd al verkozen tot trainer van de eeuw van de club. In 2016 zette hij vanwege hartproblemen een punt achter zijn trainerscarrière, maar drie jaar later kwam hij op interim-basis terug bij Schalke 04. Hij behoedde de club toen voor degradatie. Die opdracht heeft hij nu weer.

Schalke 04 heeft al 29 wedstrijden niet gewonnen in de Bundesliga en nadert het negatieve record van 31 duels zonder winst van Tasmania Berlin uit 1966.

Tahith Chong was belangrijk voor Werder Bremen. Tahith Chong was belangrijk voor Werder Bremen. Foto: Pro Shots

Thuram krijgt rood voor spugen

Tahith Chong had een hoofdrol bij middenmoter Werder Bremen, dat met 0-1 won bij FSV Mainz. De Nederlandse aanvaller viel in de 72e minuut in en gaf in de laatste minuut de assist bij de goal van Eren Dinkçi. Bij Mainz, dat zeventiende staat, speelden Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd.

Het duel tussen middenmoters Borussia Mönchengladbach en Hoffenheim werd ontsierd door een rode kaart in de 79e minuut voor Marcus Thuram. De Fransman van Mönchengladbach spuugde Hoffenheim-verdediger Stefan Posch in het gezicht.

De stand was op dat moment 1-1 door goals van Lars Stindl van Gladbach en de Kroaat Andrej Kramaric van Hoffenheim. Met elf tegen tien pakte Hoffenheim alsnog de drie punten door een treffer in de slotfase van de Engelsman Ryan Sessegnon (1-2). Melayro Bogarde was negentig minuten bankzitter bij de bezoekers.

Bij Eintracht Frankfurt moest Bas Dost het doen met vijftien minuten speeltijd als invaller in het uitduel met FC Augsburg. Frankfurt won met 0-2: een eigen doelpunt van Augsburg-verdediger Raphael Framberger en een treffer van de Oostenrijker Stefan Ilsanker. Bij de thuisploeg deed Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd mee.

Marcus Thuram ziet rood na spugen. Marcus Thuram ziet rood na spugen. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga