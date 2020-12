Sparta-FC Groningen ·

16' GOAL FC Groningen! 0-1



FC Groningen was al een paar keer dicht bij de voorsprong en gaat dan ook terecht aan de leiding op Het Kasteel. De kopbal van Ahmed El Messaoudi uit een hoekschop wordt in eerste instantie nog gekeerd door Sparta-doelman Maduka Okoye, maar in de rebound is het wel raak voor Wessel Dammers. Het is de eerste treffer voor Dammers in dienst van FC Groningen.