RKC-PSV ·

22' Doelpunt PSV afgekeurd! RKC-doelman Kostas Lamprou lijkt wel een schietschijf geworden te zijn, want de Waalwijkse defensie heeft meer weg van een gatenkaas dan van een hechte blauw-gele muur. Dat is ook te zien bij deze afgekeurde treffer van Donyell Malen. In eerste instantie schiet Mohamed Ihattaren op de binnenkant van de paal, waarna Malen in alle vrijheid de bal wel over de doellijn werkt. De verdedigers van RKC kijken verslagen toe.