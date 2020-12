FC Barcelona heeft zaterdag ondanks een bijzonder record voor Lionel Messi punten gemorst tegen Valencia. De Argentijn maakte zijn 643e doelpunt voor Spaanse club en evenaarde daarmee een record van Pelé, maar het was niet genoeg voor de zege: 2-2. Koploper Atlético Madrid won thuis wel van Elche.

Messi tekende tegen Valencia voor de 1-1 en evenaarde daarmee het record van Pelé van meeste doelpunten voor één club. De inmiddels tachtigjarige Braziliaan maakte in 1974 zijn 643e en laatste doelpunt voor het Santos. Messi begon zijn doelpuntenproductie voor Barcelona op 1 mei 2005.

Bij Barcelona begon Frenkie de Jong op de bank. De Nederlander kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen. Jasper Cillessen is door een blessure nog altijd afwezig bij Valencia.

Door Mouctar Diakhaby kwamen de bezoekers na een half uur op voorsprong. De Fransman stond bij een corner helemaal vrij na een loopactie en kopte simpel raak.

In de extra tijd van de eerste helft kreeg de ploeg van trainer Ronald Koeman een penalty na een overtreding van José Gayà, die aanvankelijk een rode kaart kreeg. Nadat de scheidsrechter de beelden had bekeken mocht de Valencia-verdediger toch blijven staan.

Het scorebord in Camp Nou na de goal van Messi. Het scorebord in Camp Nou na de goal van Messi. Foto: Pro Shots

Messi mist penalty, maar scoort in rebound

Messi zag zijn strafschop gekeerd worden door doelman Jaume Doménech, maar kopte een paar tellen later alsnog de 1-1 binnen.

Na rust zette verdediger Ronald Araújo de formatie van Koeman op voorsprong met een volley. Genoeg voor de drie punten was het niet, want Maximiliano Gómez tikte een kwartier later een voorzet van Gayà binnen: 2-2. In de slotfase kreeg Philippe Coutinho nog de beste kansen op de 3-2, maar gescoord werd er niet meer.

Door het gelijkspel blijft Barcelona de nummer vijf in La Liga met 21 punten na dertien duels. De achterstand op koploper Atlético is acht punten, al heeft de club uit Madrid nog wel een duel minder gespeeld.

Lionel Messi tekent voor de gelijkmaker tegen Valencia. Lionel Messi tekent voor de gelijkmaker tegen Valencia. Foto: ANP

Suárez helpt koploper Atlético Madrid tegen Elche

Atlético Madrid boekte eerder op de dag mede door twee doelpunten van Luis Suárez een zege op Elche. De koploper was in eigen huis met 3-1 te sterk voor de nummer vijftien van Spanje.

De 33-jarige Suárez brak vlak voor rust de ban in het Wanda Metropolitano. De oud-Ajacied verlengde een pass van Kieran Trippier minimaal, maar het was voldoende voor de 1-0. Na de pauze gleed de spits bij de tweede paal een lage voorzet van Yannick Carrasco binnen.

De wedstrijd in Madrid leek beslist, maar de bezoekers brachten vier minuten na de 2-0 de spanning weer helemaal terug. Lucas Boyé kopte van dichtbij raak na een hoekschop. Het was voor Atlético pas de vijfde tegengoal van het seizoen.

Een slotoffensief kwam er niet, want Diego Costa maakte tien minuten voor tijd de 3-1 vanaf de penaltystip na een overtreding van Iván Marcone. Het duel was daarmee wel gespeeld. Atlético Madrid heeft nu een voorsprong van drie punten op Real Sociedad en Real Madrid, maar de achtervolgers speelden respectievelijk al wel twee en één wedstrijd meer.

Luis Suárez was opnieuw goud waard voor Atlético Madrid. Luis Suárez was opnieuw goud waard voor Atlético Madrid. Foto: Pro Shots

