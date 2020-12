Ralf Seuntjens heeft De Graafschap zaterdag mede door een wereldgoal naar een zeer welkome 3-1-zege in eigen huis op Jong FC Utrecht geleid in de Keuken Kampioen Divisie. NEC verloor op eigen veld verrassend met 0-1 van TOP Oss.

Seuntjens opende de score in de beginfase door vanaf eigen helft - de afstand bedroeg zo'n 55 meter - raak te schieten. Keeper Joey Houweling stond een eindje voor zijn doel en had geen antwoord op de knal van de ervaren spits.

Nog in de eerste helft werd het 2-0 door een doelpunt van Daryl van Mieghem. In de slotfase van de wedstrijd bracht Mark Pabai namens de bezoekers de spanning terug, maar maakte Seuntjens met zijn tweede treffer aan alle onzekerheid een einde.

De overwinning is zeer welkom voor De Graafschap, dat drie van de laatste vier duels niet had gewonnen. De ploeg van trainer Mike Snoei staat derde met een achterstand van vijf punten op koploper SC Cambuur, dat zondag op bezoek gaat bij Excelsior. Jong FC Utrecht is terug te vinden op de veertiende plek.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het prachtige doelpunt van Ralf Seuntjens te bekijken.

NEC verslikt zich in TOP Oss

NEC leed later op zaterdag duur puntenverlies in de strijd om de bovenste plaatsen. De Nijmegenaren verslikten zich in TOP Oss, dat de volle buit pakte door een doelpunt in de blessuretijd van de eerste helft van Kyvon Leidsman.

Door de nederlaag zakte NEC door toedoen van NAC Breda, dat vrijdag met 3-0 won van FC Volendam, naar de vijfde plaats, op negen punten achterstand van SC Cambuur. TOP Oss steeg ten koste van Excelsior naar de twaalfde plek.

Naast Excelsior-SC Cambuur (aftrap om 12.15 uur) staat zondag ook Roda JC-Go Ahead Eagles (20.00 uur) op het programma. De zeventiende speelronde wordt maandag afgesloten met Jong PSV-Almere City (18.45 uur) en Jong Ajax-Telstar (21.00 uur).

