Liverpool heeft zaterdag de grootste uitzege uit de clubgeschiedenis geboekt op het hoogste niveau in Engeland. De koploper van de Premier League vernederde Crystal Palace met 0-7. Het kwakkelende Arsenal verloor ook bij Everton: 2-1.

Het oude record van Liverpool dateerde van maart 1991, toen met 1-7 werd gewonnen bij Derby County. Tegen Crystal Palace begonnen 'The Reds' met Georginio Wijnaldum in de basis sterk door een goal in de derde minuut van Takumi Minamino, die na een handige actie scoorde.

Nog in de eerste helft was de wedstrijd beslist in het voordeel van Liverpool, dat midweeks de koppositie overnam van Tottenham Hotspur. Sadio Mané verdubbelde de marge met een hard schot en Roberto Firmino was verantwoordelijk voor de 0-3 door het eindstation te zijn van een flitsende counter.

Liverpool hield na rust niet op met scoren. Jordan Henderson (geplaatst schot), Firmino (subliem stiftje) zorgden al snel voor de 0-4 en de 0-5, waarna Mohamed Salah de eindstand op 0-7 bepaalde. De invaller was trefzeker met een kopbal en een heerlijk gekruld schot in de kruising.

Door de recordzege heeft Liverpool nu vijf punten voorsprong op naaste achtervolger Everton. Tottenham Hotspur en Leicester City hebben als respectievelijk nummer drie en vier zes en zeven punten achterstand op Liverpool, maar ontmoeten elkaar zondag nog in het Tottenham Hotspur Stadium.

Sadio Mané tekende voor de 0-2 tegen Crystal Palace. Foto: Pro Shots

City verslaat Southampton

Everton, een van de grote verrassingen van dit seizoen, steeg voor elk geval één dag naar de tweede plaats. 'The Toffees' waren met 2-1 te sterk voor Arsenal, dat maar door blijft ploeteren in de competitie en op een beschamende vijftiende plaats staat.

Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Everton kwam in de 22e minuut op voorsprong door een eigen goal van Rob Holding. Arsenal bracht in de 35e minuut de stand in evenwicht dankzij een strafschop van Nicolas Pepe, maar Everton nam in de 45e minuut weer de leiding door een fraaie kopbal van Yerry Mina.

Het is de vraag hoe lang manager Mikel Arteta nog de tijd krijgt bij Arsenal, dat wel probleemloos overwinterde in de Europa League. De clubleiding zei eerder deze week nog het volste vertrouwen te hebben in de oud-speler van de club en vroegen de fans geduld te hebben.

Manchester City bleef enigszins in het spoor van Liverpool door een 0-1-overwinning op Southampton. Raheem Sterling kroonde zich tot matchwinner door na een kwartier spelen het enige doelpunt te maken na goed voorbereidend werk van Kevin De Bruyne.

Door de zege klom City naar de voorlopige zesde plaats. 'The Citizens' hebben acht punten minder dan Liverpool, maar nog wel een wedstrijd tegoed. Southampton bezet knap de vijfde plaats met evenveel punten als Leicester, maar wel een duel meer gespeeld.

Raheem Sterling was de matchwinner in Southampton. Foto: Pro Shots

