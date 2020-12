Liverpool heeft zaterdag de grootste uitzege uit de clubgeschiedenis op het hoogste niveau in Engeland geboekt. De koploper van de Premier League was in Londen met 0-7 veel te sterk voor Crystal Palace. Manchester City klopte Southampton met 0-1.

Het oude record van Liverpool dateert van maart 1991, toen met 1-7 werd gewonnen bij Derby County. Op bezoek bij Crystal Palace begonnen 'The Reds', die midweeks de koppositie overnamen van Tottenham Hotspur, flitsend door een goal in de derde minuut van Takumi Minamino. De Japanner schoot raak in de verre hoek na een handige actie in het strafschopgebied.

Nog voor de pauze was het duel beslist in het voordeel van de formatie van manager Jürgen Klopp. Sadio Mané verdubbelde de marge met een hard schot en Roberto Firmino was het eindstation van een flitsende counter van de bezoekers.

Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de basis, hield na de pauze niet op met scoren. Jordan Henderson knalde de bal met een geplaatste inzet in de verre hoek en met een subliem stiftje tekende Firmino voor zijn tweede van de middag. Invaller Mohamed Salah voerde de score in de slotfase nog verder op. De Egyptenaar kopte van dichtbij raak en krulde de bal ook nog uiterst fraai in de verre hoek.

Door de recordzege heeft Liverpool nu zes punten voorsprong op naaste belager Tottenham, maar 'The Spurs' moeten zondag nog in actie komen in de thuiswedstrijd tegen nummer drie Leicester City.

Sadio Mané tekende voor de 0-2 tegen Crystal Palace. Sadio Mané tekende voor de 0-2 tegen Crystal Palace. Foto: Pro Shots

Manchester City haakt aan door knappe uitzege

Manchester City blijft enigszins in het spoor van Liverpool door een uitzege bij Southampton. Raheem Sterling was de gevierde man bij de ploeg van manager Josep Guardiola.

De 26-jarige Sterling tekende na een kwartier spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De Engelsman, die zijn vierde van het seizoen maakte, schoot raak na een pass van Kevin De Bruyne. Voor de Belg was het al zijn zevende assist van het seizoen.

'The Citizens' klimmen door de overwinning naar de vijfde plaats op de ranglijst met 23 punten uit dertien duels. De achterstand op Liverpool is acht punten, maar City speelde wel een wedstrijd minder. Southampton staat nu vierde met één punt en ook een wedstrijd meer dan City.

Raheem Sterling was de matchwinner in Southampton. Raheem Sterling was de matchwinner in Southampton. Foto: Pro Shots

