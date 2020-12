Liverpool heeft zaterdag de grootste uitzege uit de clubgeschiedenis in de Premier League geboekt. De koploper was in Londen met 0-7 veel te sterk voor Crystal Palace.

Titelhouder Liverpool, dat midweeks de koppositie overnam van Tottenham Hotspur, kende een flitsend begin en kwam in de derde minuut al op voorsprong dankzij Takumi Minamino. De Japanner schoot raak in de verre hoek na een handige actie in het strafschopgebied.

Nog voor de pauze was het duel beslist in het voordeel van de formatie van manager Jürgen Klopp. Sadio Mané verdubbelde de marge met een hard schot en Roberto Firmino was het eindstation van een flitsende counter van de bezoekers.

'The Reds', met Georginio Wijnaldum in de basis, hielden na de pauze niet op met scoren. Jordan Henderson knalde de bal met een geplaatste inzet in de verre hoek en met een subliem stiftje tekende Firmino voor zijn tweede van de middag. Invaller Mohamed Salah voerde de score in de slotfase nog verder op. De Egyptenaar kopte van dichtbij raak en krulde de bal ook nog uiterst fraai in de verre hoek.

Door de recordzege heeft Liverpool nu zes punten voorsprong op naaste belager Tottenham, maar 'The Spurs' - en de andere concurrenten zoals Southampton, Leicester City en de clubs uit Manchester - moeten dit weekend nog in actie komen.

