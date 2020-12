FC Emmen heeft vrijdagavond ook de dertiende Eredivisie-wedstrijd van het seizoen niet gewonnen. De ploeg van trainer Dick Lukkien speelde in een matig duel met 0-0 gelijk tegen PEC Zwolle.

Emmen heeft nu vijf punten en staat daarmee onderaan in de Eredivisie. ADO Den Haag heeft twee punten meer en Willem II drie. PEC staat met dertien punten keurig op de tiende plek.

De laatste club die niet won in zijn eerste dertien Eredivisie-wedstrijden en toch niet degradeerde, was Sparta in het seizoen 2007/2008. De Rotterdamse club eindigde die jaargang als dertiende.

Als we alleen kijken naar uitwedstrijden dan blijft Emmen zelfs geheel 2020 zonder zege, want de club speelt alleen nog thuis tegen FC Utrecht (dinsdag). De Drentenaren, die dinsdag thuis FC Groningen uitschakelden in het toernooi om de KNVB-beker (2-1), wonnen in mei 2019 bij Willem II (2-3) voor het laatst buiten het eigen stadion.

PEC Zwolle-FC Emmen was een duel zonder grote kansen. Foto: Pro Shots

Janssen mag al vroeg invallen

FC Emmen begon tegen PEC zonder Anco Janssen, maar na 26 minuten mocht de ervaren aanvallende middenvelder al invallen in het MAC3PARK Stadion. Hij verving de geblesseerde Lentini Caciano. Prompt stond Janssen met een fraai passje buitenkant voet aan de basis van een goede kans voor Emmen. Hij stuurde Caner Cavlan de diepte in en die zag zich zijn schot gekeerd worden door PEC-keeper Michael Zetterer.

Emmen kreeg de meeste mogelijkheden voor rust. Glenn Bijl kon bij een corner vrij koppen, maar ook zijn poging stuitte op Zetterer. De enige Zwolse mogelijkheid in de eerste helft was een counter na balverlies van Keziah Veendorp. Mike van Duinen gaf voor, waarna Mustafa Saymak de bal niet langs Emmen-keeper Dennis Telgenkamp kreeg.

In de tweede helft werd PEC sterker. Van Duinen schoot kort na rust net naast en na een uur spelen probeerde hij het nogmaals tevergeefs van grote afstand. Een vrije trap op een veelbelovende positie werd door Kenneth Paal overgeschoten. Zo had PEC na rust wel iets meer verdiend dan een doelpuntloos gelijkspel, al leverde het overwicht geen echte grote kansen op.

