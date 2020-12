Sydney van Hooijdonk heeft NAC Breda vrijdag aan een ruime zege in de Keuken Kampioen Divisie geholpen. De spits, die vorige week woedend was vanwege een korte invalbeurt, scoorde tweemaal in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

Van Hooijdonk mocht vorige week tijdens de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-0) pas een paar minuten voor tijd invallen. De zoon van oud-spits Pierre van Hooijdonk was daar zichtbaar niet blij mee en schopte na afloop al mopperend onder meer een bal in de dug-out.

NAC-coach Maurice Steijn kreeg na die wedstrijd vele vragen over de invalbeurt van Van Hooijdonk en raakte daardoor behoorlijk geïrriteerd.

Tegen FC Volendam begon Van Hooijdonk opnieuw op de bank en viel hij in 65e minuut in. Vier minuten later was hij met een intikker meteen trefzeker en verdubbelde hij de marge voor NAC, nadat Mounir El Allouchi de score vroeg in de tweede helft had geopend.

Een klein kwartier voor tijd bepaalde Van Hooijdonk ook de eindstand door een strafschop te benutten. Kort daarna ging de bal aan de andere kant op de stip, maar die werd op miraculeuze wijze uit het doel gehouden. Boy Deul schoot vanaf 11 meter op de lat, waarna de bal op de doellijn stuitte en de rebound van de lijn werd gehaald. Uiteindelijk kon NAC-doelman Roy Kortsmit de bal vastpakken.

NAC boekte de eerste overwinning sinds 21 november, toen de drie punten werden gepakt bij FC Eindhoven (2-4). Daarna werd verloren van FC Dordrecht (0-1) en gelijkgespeeld tegen TOP Oss (0-0) en dus Go Ahead. De Brabanders klimmen naar de vierde plek en Volendam staat nu zesde.

Den Bosch ook niet langs Eindhoven

FC Den Bosch verzuimde thuis tegen FC Eindhoven voor het eerst in bijna drie maanden weer eens te winnen: 1-1. Ringo Meerveld zette de thuisploeg na een kwartier op voorsprong, waarna Hugo Botermans in de tweede helft voor de gelijkmaker zorgde.

Den Bosch won op 22 september voor het laatst, tegen MVV Maastricht (2-0). Dankzij het gelijkspel hebben de Brabanders nu één punt meer dan hekkensluiter MVV, dat vrijdag om 21.00 uur nog FC Dordrecht ontvangt. Dan wordt ook Jong AZ-Helmond Sport gespeeld.

