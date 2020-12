Ronald Koeman staat zaterdag met FC Barcelona tegenover Valencia, de club waar hij in het seizoen 20072008 na een half jaar werd ontslagen als trainer. De 57-jarige Zaandammer is echter niet specifiek op zoek naar revanche tegen zijn voormalige werkgever.

"Mijn tijd bij Valencia is ook voor mij bepaald niet de fijnste herinnering, maar we hebben toen wel iets gewonnen: de Copa del Rey", aldus Koeman vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar het treffen in Camp Nou.

"Valencia is een ingewikkelde club om te coachen. In de afgelopen vijftien jaar zijn ze vaak van coach gewisseld. Het is geen plek om rustig te werken."

Toen de Nederlander in april 2008 ontslagen werd, stond Valencia op de teleurstellende zestiende plaats. Een 5-1-nederlaag tegen Athletic Club was de laatste druppel voor het bestuur. Oud-spelers als Santiago Cañizares, Angulo en David Albelda lieten zich na het ontslag van Koeman vernietigend uit over de Nederlandse coach.

"Zij zijn commentatoren en moeten iets zeggen om hun aanwezigheid te rechtvaardigen", sneerde Koeman naar de kritische oud-spelers. "Ze zijn louter op zoek naar een leven na het voetbal."

Barcelona beleefde onder Koeman een moeilijke periode, maar lijkt de laatste weken de weg omhoog weer gevonden te hebben. Woensdag werd er met 2-1 gewonnen van koploper Real Sociedad, waardoor de Catalanen oprukten naar de vijfde plek in La Liga, met zes punten achterstand op koploper Atlético Madrid. In de Champions League werd de knock-outfase gehaald, ondanks een 0-3-nederlaag tegen Juventus.

Koeman waakt voor onderschatting tegen Valencia

Valencia pakte in de laatste vier competitieduels slechts twee punten en staat teleurstellend twaalfde, maar Koeman waakt voor onderschatting bij zijn ploeg. "We weten dat Valencia sterk is, ze hebben recent alleen van Atlético verloren en zelfs gewonnen van Real Madrid."

"Wij moeten gewoon uitgaan van onze eigen kracht", vervolgde Koeman. "De spelers weten hoe ze met elkaar moeten presteren, wat mij veel opties geeft. De sfeer is altijd goed gebleven, en de laatste tijd geldt dat ook voor het spel en de resultaten. Hopelijk kunnen we die dynamiek vasthouden."

De coach haalde Frenkie de Jong aan als voorbeeld van het verbeterde spel. "Hij speelt met meer vrijheid de laatste tijd en laat zich aanvallend meer gelden. Ik vind het mooi hoe hij zijn verantwoordelijkheid pakt. Hij is een geweldige speler en gaat de toekomst van deze club nog meer vormgeven."

