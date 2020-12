Peter Bosz begint zaterdag met Bayer Leverkusen als koploper van de Bundesliga aan de topper tegen Bayern München. De Nederlandse trainer vindt het nog veel te vroeg om over de titel te praten, maar hij ziet wel dat Bayern momenteel minder dominant is dan in het zeer succesvolle vorige seizoen.

"Bayern is natuurlijk nog steeds een topteam", zei Bosz vrijdag op zijn persconferentie. "Ze hebben maar één punt minder dan wij en winnen nog steeds hun wedstrijden, al gaat dat minder overtuigend dan vorig seizoen. Toen was Bayern een machine, nu niet."

De 'Rekordmeister' won dit jaar de Champions League, de Duitse titel, de Duitse beker en de Duitse en Europese supercup. Met spits Robert Lewandowski heeft de ploeg bovendien de kersverse Wereldvoetballer van het Jaar in huis.

Toch staat Bayer Leverkusen met 28 punten uit 12 wedstrijden bovenaan in Duitsland. Bayern is de nummer twee met 27 punten. De topploegen strijden zaterdag vanaf 18.30 uur in de laatste speelronde van 2020 in een onderling duel om de titel van 'Herbstmeister'.

"Het is mooi dat we eerste staan, maar na dit weekend zijn er nog steeds pas dertien wedstrijden (van de 34, red.) gespeeld", aldus Bosz. "Het gaat erom dat we aan het einde van het seizoen bovenaan staan. We moeten een beetje normaal blijven doen."

De coach vindt het niet zo interessant wie er favoriet is voor de topper. "Ik weet wel dat je als sporter juist zo'n grote wedstrijd wil spelen, het geeft je extra energie. Maar uiteindelijk vind ik een zege op FC Köln (Bayer versloeg die ploeg woensdag met 0-4, red.) veel belangrijker dan winst op Bayern. We spelen namelijk maar twee keer tegen Bayern en veel vaker tegen teams als Köln."

Bayer Leverkusen verloor de thuiswedstrijd tegen Bayern München vorig seizoen met 2-4, mede door een goal van Robert Lewandowski (Foto: Pro Shots)

Flick onder de indruk van Bayer

Bosz benadrukte dat hij ook tegen Bayern een dominant spelend Bayer Leverkusen wil zien. "We hebben altijd respect voor de tegenstander, maar zoals in elke wedstrijd zal het ons doel zijn om onze eigen speelwijze op de mat te leggen."

Bayern-trainer Hansi Flick, die donderdag bij het FIFA-gala verrassend hoorde dat niet hij maar Liverpool-coach Jürgen Klopp tot beste trainer van het jaar was verkozen, vertelde op zijn eigen persconferentie dat hij onder de indruk is van Bayer.

"Ze hebben een sterk team, dat momenteel heel, heel goed in vorm is", zei Flick. "Ze hebben veel vertrouwen en spelen erg goed voetbal. Bayer heeft een duidelijk speelstijl, ze willen de bal hebben en de wedstrijd dicteren."

