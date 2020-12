De blessureproblemen bij Feyenoord houden aan. Middenvelder João Teixeira heeft vrijdagochtend op de training zijn kuitbeen gebroken, Orkun Kökçü mist het duel van zondag met Vitesse door een enkelkwetsuur, terwijl het meedoen van topscorer Steven Berghuis zeer onzeker is.

"Dit kan er ook nog wel bij", zei trainer Dick Advocaat vrijdag op zijn persconferentie. "Maar we zijn er het afgelopen half jaar doorheen gerold en dat zal in de laatste twee duels van dit jaar ook nog wel lukken."

De 27-jarige Teixeira zal een flinke tijd moeten revalideren. Kökçü raakte donderdag tijdens de training geblesseerd en mist waarschijnlijk ook het laatste duel van Feyenoord in 2020 (woensdag thuis tegen sc Heerenveen). "Er was niemand in de buurt, hij wilde draaien", aldus Advocaat. "Dat zal niet zo lang duren, maar ik ben Kökçü nu ook kwijt."

Berghuis viel vorig weekend in de slotfase van de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-3-zege) uit met een lieskwetsuur. "Hij is een groot twijfelgeval voor Vitesse", zei Advocaat over de aanvoerder, die met tien goals gedeeld topscorer van de Eredivisie is.

De blessurelijst bij Feyenoord is al maanden erg lang. Met middenvelder Leroy Fer en aanvaller Luis Sinisterra maakten vorige week tegen VVV wel twee spelers hun Eredivisie-rentree, maar het duo kan nog geen hele wedstrijd spelen. Advocaat: "Ze kunnen beiden 45 tot 60 minuten aan. Of ze zondag starten, weet ik nog niet."

Ridgeciano Haps keerde deze week na een maand terug op het trainingsveld. De linksback, die alleen wilde zeggen dat hij om "medische redenen" afwezig was, zal dit jaar niet meer in actie komen. "We hopen dat hij begin januari weer bij de groep zal aansluiten", aldus Advocaat.

Steven Berghuis viel vorige week uit tegen VVV-Venlo. (Foto: Pro Shots)

Advocaat: 'Ik blijf tot einde seizoen'

Ondanks de blessureperikelen is Feyenoord onder Advocaat nog steeds ongeslagen in de competitie. De 73-jarige trainer, die na dit seizoen zal worden opgevolgd door Arne Slot, leek de laatste weken wat gefrustreerd door de situatie in Rotterdam, maar hij benadrukte vrijdag dat hij niet tussentijds zal vertrekken.

"Ik blijf gewoon tot het einde van het seizoen. Dat hebben we afgesproken en daar is geen twijfel over."

Advocaat wilde weinig kwijt over zijn opvolger Slot, die dinsdag een contract voor twee jaar tekende. "Ik zeg niet of hij al contact met mij heeft gehad. Ik ben tot en met mei trainer van Feyenoord en wat er daarna gebeurt, is niet belangrijk voor mij. Al hoop ik natuurlijk dat Slot het fantastisch gaat doen."

Vitesse-Feyenoord, een wedstrijd tussen de nummer vier en drie van de Eredivisie, begint zondag om 12.15 uur.

