Xavi heeft vrijdag laten weten dat hij voor 2022 geen trainer van FC Barcelona wil worden. De kans dat Ronald Koeman aanblijft als coach van de Spaanse topclub is daardoor een stuk groter.

Víctor Font, een van de kandidaten bij de presidentsverkiezingen van Barcelona in januari, had als een van zijn speerpunten de aanstelling van Xavi als nieuwe hoofdtrainer. De oud-middenvelder was als speler in het verleden zeer succesvol bij 'Barça'.

In een open brief laat Xavi (40) vrijdag weten dat hij zeker tot het WK van 2022 in Qatar wil blijven, waar hij momenteel trainer van Al Sadd is. "Ik wil voorlopig blijven genieten van mijn tijd in Qatar. Later is het tijd voor een volgende stap in mijn carrière", schrijft de Spanjaard.

Al Sadd speelt vrijdag in de finale van de Emir Cup tegen Al Arabi. Bij een zege pakt Xavi zijn vijfde prijs als trainer.

Barcelona heeft na een moeizame start onder oud-bondscoach Koeman de weg omhoog gevonden. De ploeg staat momenteel vijfde in La Liga en plaatste zich voor de knock-outfase van de Champions League.

Op 24 januari kiezen de socio's van FC Barcelona een nieuwe voorzitter, nadat de bekritiseerde Josep Maria Bartomeu enkele maanden geleden opstapte. Acht mannen hebben zich kandidaat gesteld voor de verkiezing.

