Megan Rapinoe vindt dat haar verrassende verkiezing in FIFA's Elftal van het Jaar bewijs is dat veel topvoetbalsters nog niet voldoende in de schijnwerpers kunnen staan. De Wereldvoetbalster van het Jaar in 2019 speelde de afgelopen negen maanden geen enkele wedstrijd.

"Ik vind het natuurlijk een grote eer dat ik door mijn collega's in het Elftal van het Jaar ben opgenomen", schrijft Rapinoe in een verklaring op Twitter. "Maar tegelijkertijd kwam het als een verrassing dat ik aan de criteria voldoe, aangezien ik sinds maart geen duel meer heb gespeeld."

Bij het virtuele FIFA-gala werd donderdagavond bekendgemaakt dat de 35-jarige Amerikaanse een van de vier aanvallers is in de zogenaamde FIFA FIFPRO Women's World11, net als Oranje-spits Vivianne Miedema.

Het elftal wordt samengesteld aan de hand van stemmen van voetbalsters van over de hele wereld. Voor het team van dit jaar werden wedstrijden in de periode juli 2019 tot en met oktober 2020 meegenomen.

Elftal van het Jaar Keeper: Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Verdedigers: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Wendie Renard (Olympique Lyon)

Middenvelders: Barbara Bonansea (Juventus), Verónica Boquete (AC Milan), Delphine Cascarino (Olympique Lyon)

Aanvallers: Pernille Harder (Chelsea), Tobin Heath (Manchester United), Vivianne Miedema (Arsenal), Megan Rapinoe (OL Reign)

'We moeten blijven investeren'

Rapinoe speelde eind vorig jaar zes duels voor haar Amerikaanse club OL Reign en twee oefenwedstrijden met de Verenigde Staten. Dit jaar kwam ze, mede door de coronapandemie, slechts tot drie vriendschappelijke interlands in maart. Veel andere topspeelsters kwamen tot veel meer wedstrijden, zeker als ze onder contract stonden bij Europese clubs.

"Er zijn zoveel geweldige voetbalsters in de wereld en we moeten er samen alles aan doen om hen te erkennen", aldus Rapinoe. "Het feit ik dat ik weer in het elftal van het jaar ben opgenomen, geeft eens te meer aan dat we moeten blijven investeren in het vrouwenvoetbal om ervoor te zorgen dat meer voetbalsters de kans krijgen op tv te komen als ze voor hun club of land uitkomen."

De Engelse verdediger Lucy Bronze van Manchester City werd donderdag de opvolger van Rapinoe als Wereldvoetbalster van het Jaar.