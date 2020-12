Huub Stevens zal tijdens de laatste twee wedstrijden van het jaar als interim-trainer op de bank zitten bij Schalke 04. De Bundesliga-club meldt vrijdag dat de 67-jarige clubicoon tijdelijk de ontslagen Manuel Baum vervangt.

Stevens benadrukte eerder dit jaar nog dat hij definitief gestopt is als trainer. Schalke meldt dat de Nederlander alleen terugkeert voor het belangrijke Bundesliga-duel met Arminia Bielefeld van zaterdag en de bekerwedstrijd tegen het bescheiden SSV Ulm van dinsdag.

Schalke verkeert al enige tijd in een diepe financiële en sportieve crisis. 'Die Königsblauen' zijn al 28 competitieduels op rij zonder zege en staan met vier punten uit twaalf wedstrijden laatste in de Bundesliga.

De slechte resultaten leidden eind september al tot het ontslag van trainer David Wagner. De 41-jarige Baum tekende vervolgens een contract tot medio 2022, maar ook hij kon het tij niet keren.

Stevens geldt als de succesvolste coach van Schalke ooit. De Limburger leidde de club in zijn eerste periode (1996-2002) naar winst van de UEFA Cup en twee keer naar winst van de Duitse beker. Hij keerde in 2011 voor een jaar terug als trainer en was aan het einde van het seizoen 2018/2019 ook al kort interim-coach.

Door: Pro Shots

Huub Stevens behoedde Schalke 04 in 2019 voor degradatie. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga